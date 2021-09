David Luiz tem acordo verbal com o Flamengo, diz jornalista

O Flamengo conseguiu um acordo verbal com o zagueiro David Luiz e deve anunciá-lo como reforço. Livre no mercado desde a saída do Arsenal, da Inglaterra, o atleta teria aceitado uma proposta até o fim de 2022. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferência.

Em caso de desfecho positivo, o retorno de David Luiz surge com status de grande reforço. Na última temporada, participou de 30 jogos e marcou dois gols. Na carreira, tem passagens vitoriosas por clubes como Benfica-POR, Chelsea-ING, PSG-FRA, além de convocação para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Com 34 anos, o defensor avaliava as possibilidades do mercado. O atleta chegou a negociar com o Olympique de Marselha-FRA, mas o contato entre as partes não avançou.

Vale ressaltar que a diretoria do Flamengo buscou nomes no mercado internacional e deseja as conquistas da Série A, da Copa do Brasil e da Taça Libertadores. No último mês, a gestão fechou vínculos de empréstimo com o meia Andreas Pereia, cedido do Manchester United-ING, e com o atacante Kenedy, do Chelsea-ING.

