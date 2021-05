Especulado no Flamengo, David Luiz pode voltar ao Brasil

O zagueiro David Luiz tem seu nome especulado no Flamengo, que procura defensores para acertar sua defesa. De acordo com o portal "UOL", o defensor, de 34 anos, que não deve ter seu contrato renovado com o Arsenal/ING confessou a pessoas próximas que estuda dar sequência em sua carreira no Brasil ou retornar ao Benfica, seu ex-clube.

O jogador, inclusive, chegou a ser especulado no time carioca nas últimas semanas e bastante pedido pelos rubro-negros nas redes sociais.

David Luiz deu carta branca ao representante Julio Taran, sócio de Giuliano Bertolucci, e ao ex-goleiro e amigo Julio Cesar para buscarem um novo clube.

Na atual temporada, o zagueiro jogou 30 partidas pelo Arsenal e marcou 2 gols.