Darlan Romani fica na 2ª posição em etapa da Liga Diamante de arremesso de peso

O atleta Darlan Romani se tornou um dos símbolos da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio: a cada prova, um coração com os dedos para a filha Alice, de seis anos. Sem medalha no evento do Japão no arremesso de peso, superou próprios limites neste sábado (21) e conquistou a 2ª posição na Liga Diamante.

O resultado foi obtido na etapa de Eugene, nos Estados Unidos. Com arremesso de 21,44m, Romani ficou no pódio simbólico de uma das principais competições do atletismo mundial.

Na prova, enfrentou os medalhistas das Olimpíadas e principais nomes da categoria. O feito marca uma vitória após ficar na 4ª colocação de dois ciclos olímpicos, contando o Rio-2016.

Liga Diamante

A Liga Diamante é a terceira maior competição de atletismo no mundo, atrás apenas do Mundial e dos Jogos Olímpicos. A competição ocorre com 13 etapas, em que atletas de diferentes modalidades somam pontos até a decisão, prevista para Zurique, na Suíça, entre os dias 8 e 9 de setembro.

Cada vencedor fatura o prêmio de 30 mil dólares (cerca de R$ 161 mil). No arremesso de peso, Darlan Romani foi o único representante do Brasil na temporada de 2021.