Danilo Barcelos deixa Ceará e acerta com Novorizontino para 2024

O Novorizontino anunciou nesta terça-feira (19), a contratação do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que atuou na temporada de 2023 pelo Ceará. O jogador de 32 anos tinha seu contrato com o alvinegro até o dia 30 de novembro de 2023, com cláusula de renovação de contrato automática caso o time subisse para a primeira divisão, o que não aconteceu.

O atleta atuou em 31 jogos pelo Vozão, sendo 19 como titular e fez um gol no clássico contra o Fortaleza. Na reta final da Série B o atleta acabou perdendo ainda mais espaço no elenco do Vovô e já sabia que não estaria mais nos planos do time para a próxima temporada

Danilo tem passagens por Vasco, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Bahia e Sport.

FICHA TÉCNICA | DANILO BARCELOS

Nome: Danilo Carvalho Barcelos

Posição: Lateral-esquerdo

Altura: 1,81m

Peso: 82kg

Nascido em: 17/08/1991

Natural de: Coronel Fabriciano (MG)

Clubes: Ceará, Goiás, Fluminense, Botafogo, Vasco, Ponte Preta, Atlético Mineiro, América Mineiro, Sport, Anápolis, Poços de Caldas, Francana, Bahia e Cruzeiro