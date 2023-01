Daniel Alves é investigado após acusação de assedio sexual em Barcelona; estafe do jogador nega

Na noite da última sexta-feira, o lateral-direito Daniel Alves teria cometido assédio sexual contra uma mulher em uma balada em Barcelona, na Espanha. A acusação foi informada pelo diário ABC e reproduzida pelo Mundo Deportivo. O caso foi informado à polícia catalã. O estafe do jogador de 39 anos negou ao jornal que ele tenha cometido assédio e disse que ficou pouco tempo no local.



O caso aconteceu na discoteca Sutton de Barcelona, localizada no rua Tuset. A mulher esteve acompanhada por amigas a todo o instante. O relato aponta que Daniel Alves teria introduzido a mão por entre as roupas íntimas da mulher. Espantada com o assédio, ela rapidamente procurou as amigas e, em seguida, os seguranças da balada.



Investigação

A equipe de segurança da casa noturna acionou a polícia catalã (Mossos d’Esquadra), que colheu depoimento da vítima. Ela também passou por exame médico em um hospital, mas ainda não formalizou boletim de ocorrência. Foi aberta investigação para esclarecer o ocorrido.



Quando a polícia chegou à casa noturna, Daniel Alves já teria deixado o local. O lateral-direito defendeu o Brasil na Copa do Mundo do Catar até as quartas de final, em que a seleção foi eliminada diante da Croácia.



Com uma longa relação com o Barcelona, Daniel Alves usou as instalações do clube para se manter em forma para jogar o Mundial. O jogador está vinculado ao mexicano Pumas, mas não atua pelo clube desde o fim de setembro.

Legenda: Daniel Alves consola Neymar após eliminação na Copa do Mundo do Catar Foto: AFP

Polêmicas

Desde setembro do ano passado sem atuar com a camisa da equipe mexicana, Daniel Alves passa por momento conturbado na carreira. No último ano chegou a desmentir publicamente seu clube, que afirmou que ele tinha sofrido uma lesão no joelho. Para se preparar para a Copa do Mundo, utilizou as instalações do Barcelona, seu ex-clube, e no Catar teve atuações criticadas com a seleção brasileira, que acabou eliminada nas quartas de final do torneio.

Retorno ao Pumas

Em meio a acusações de assédio sexual na Espanha, Daniel Alves confirmou seu retorno ao Pumas, do México, para a temporada 2023. O atleta fez postagem no Instagram garantindo foco com sua equipe e companheiros e afirmando que "nunca desiste".

Na primeira postagem após o caso ter sido divulgado, Daniel Alves limitou-se a abordar seu retorno ao Pumas. "Não sei com que tipo de homem você está acostumado a lidar, mas esse cara aqui é um touro grande que nunca desiste. Só pelo SAÚDE este ano para poder continuar a fazer o que gosto, junto das pessoas que toparem isso. Não se faz campeões ou vencedores ouvindo o que outros pensam e falam de você".



"Se faz lutando, resistindo, cobrando de si e do coletivo. Tudo está dentro de um: suas habilidades, sua força e resiliência. Toda mudança leva adaptação, como queiram. Mas a aceitação, o conhecimento e o aprendizado são pontos de partida da inteligência. Assim vamos para o segundo round com a confiança e personalidade que nos caracterizam. Sempre positivo e querendo mudar a história do Povo. Siga-me o BOM!!! Até breve, Pumas", escreveu.