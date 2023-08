Dado Cavalcanti, ex-Ceará, vai compor equipe de Fernando Diniz na seleção brasileira

Com Fernando Diniz no comando, de forma temporária, o pernambucano Dado Cavalcanti é mais um que se junta à equipe e será um dos auxiliares técnicos da seleção brasileira nas Eliminatórias do Mundial. O novo integrante já vai estar presente no jogo contra a Bolívia, dia 8 de setembro, em Belém, no Pará.

O convite foi enviado para Dado cerca de um mês atrás, mas o treinador optou por não anunciar a situação por conta do momento que passa o América-RN, rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. O contrato dele com a equipe potiguar permanece em vigor até o fim de novembro, mas o time não tem mais calendário para o restante da temporada.

Dado Cavalcanti embarca para o Rio de Janeiro na sexta-feira (1), e fica até domingo (3), quando viaja para Belém e depois para o Peru, onde o Brasil vai enfrentar a seleção peruana, no dia 12 de setembro. O treinador de 42 anos tem passagens por clubes como Bahia, Ceará, Náutico e Vitória.