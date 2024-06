Da dificuldade na fase de grupos ao atropelo no mata-mata: veja campanha do tri do Fortaleza

Poucas vezes no futebol a expressão que um campeonato começa pra valer a partir do mata-mata foi tão escrita à risca com o título do Fortaleza na Copa do Nordeste. O Leão se transformou na disputa do mata-mata, ou seja, nas partidas eliminatórias, atropelou os adversários e levantou a taça pela 3ª vez.

A conquista da 3ª Copa do Nordeste para o Leão é marcada por uma equipe insegura e desconcentrada na 1ª Fase - e machucada - pelo atentado criminoso de torcedores do Sport ao ônibus do clube em fevereiro após jogo com o time pernambucano em Recife, para uma equipe letal, demolidora nas fases finais. Para se ter uma ideia da força do Leão na fase final da Copa do Nordeste, em 4 jogos no mata-mata, o Leão fez 11 gols, enquanto em 8 jogos na fase de grupos, fez 10. Relembre a campanha tricolor:

Leão irreconhecível na 1ª Fase:

O Leão começou a disputa pela 3ª 'Orelhuda' no Grupo B da 1ª Fase. A equipe era favorita à liderança ao lado do Bahia, mas a equipe esteve irreconhecível ao longo dos 8 jogos da 1ª Fase. Em nenhum dos 8 jogos o Leão jogou bem, e avançou em 2º, com uma pontuação baixíssima (8 pontos, e apenas 33% de aproveitamento. A pontuação do Grupo B foi baixa, em um regulamento que previa jogos de um grupo contra o outro. Só para efeito de comparação, o Fortaleza seria o último colocado do Grupo A, já que o 8º foi o Ríver/PI, com 10 pontos.

Foram 2 vitórias, 2 empates 4 derrotas na 1ª Fase, com 9 gols marcados e 10 sofridos, com saldo negativo de 1.

Legenda: O Fortaleza estreou com vitória diante do América/RN, mas sua 1ª Fase foi muito abaixo da esperada Foto: KID JUNIOR / SVM

A campanha começou com vitória apertada contra o América/RN por 2 a 1 no Castelão, com gols de Lucero e Pochettino. Na 2ª rodada, a primeira derrota, por 1 a 0 contra o CRB em Alagoas.

Na 3ª rodada, vitória tranquila em casa contra o Ríver por 3 a 1, gols de Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Kervin Andrade.

O Leão chegava a 7 pontos e a classificação parecia tranquila. Mas veio o jogo com o Sport, no dia 22 de fevereiro. A equipe empatou em 1 a 1 na Arena Pernambuco (gol de Moisés) e a delegação tricolor sofreu um atentado a bomba e pedras por parte da torcida do Sport.

Quando voltou a campo pelo Nordestão, no dia 7 de março, a equipe não venceu mais. Empate com o Botafogo da Paraíba fora de casa em 1 a 1 (gol de Yago Pikachu), derrota para o Ceará por 1 a 0, para o Vitória no Castelão, e na última rodada, outro revés, por 3 a 2 de virada para o Maranhão, fora de casa.

A vaga veio, mas o sentimento era de que algo estava errado e o futebol bem abaixo do esperado. Mas tudo mudou no mata-mata.

Leão avassalador no mata-mata

Nas quartas de finais, o Leão mandou o único contra Altos/PI e goleou por 5 a 0. O Show do Fortaleza no Castelão aconteceu com gols de Marinho, Kervin Andrade, Moisés e Yago Pikachu. O Leão estava nas semifinais.

Legenda: O Fortaleza se transformou no mata-mata, passando por seus adversários com autoridade Foto: KID JUNIOR / SVM

E na semifinal, o jogo mais emblemático, mais representativo da campanha do título. O reencontro com o Sport, na mesma Arena Pernambuco. E uma atuação de gala, para não deixar dúvidas: 4 a 1, com show de Moisés (3 gols no 1º tempo) e Hércules e a classificação para a decisão, com aura e atuação de campeão.

A decisão, em dois jogos, contra um surpreendente CRB, que eliminou o favorito Bahia nas semifinais, foi de imposição tricolor. Com um time mais forte e melhor elenco, o Leão foi melhor no Castelão e Rei Pelé, conquistando o sonhado tri.

No Castelão, vitória por 2 a 0, de imposição nos minutos finais do 1º tempo - Moisés e Lucero marcaram - e por toda segunda etapa, que poderia ter sido com mais gols. A torcida fez uma festa incrível no Castelão e viajou para Maceió com a esperança na bagagem.

Legenda: Contra o CRB, foram duas batalhas, mas o Leão foi campeão Foto: KID JUNIOR / SVM

No Rei Pelé, o Fortaleza fez um jogo equilibrado, segurou a pressão do CRB no 1º tempo. Na etapa final, o Leão caiu de rendimento, foi pressionado, sofreu dois gols e decidiu a Copa do Nordeste nos pênaltis.

E nas penalidades, o Leão viu Anselmo Ramon perder a 1ª para o CRB e foi perfeito em suas cobranças, converteu suas cinco, a última com Pikachu, que mandou a bola para as redes e iniciou a comemoração do tri no gramado do Rei Pelé.