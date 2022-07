Cuiabá x Botafogo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Cuiabá entra em campo nesta domingo (10), às 19h (de Brasília), contra o Botafogo pelo Brasileirão. A partida será na Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

No início da 16ª rodada, o Cuiabá era o 18º colocado, com 16 pontos. O Botafogo estava em 9º, com 21.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere.

Palpites

Escalação

Cuiabá : Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; Valdivia, André Luís e Rodriguinho. Técnico: António Oliveira.

: Walter; João Lucas, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; Valdivia, André Luís e Rodriguinho. Técnico: António Oliveira. Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Kanu, Cuesta, Carli e Hugo; Del Piage, Patrick de Paula e Piazon; Erison e Lucas Fernandes. Técnico: Luis Castro.

Ficha técnica | Cuiabá x Botafogo

Competição: Série A | 16ª rodada.

Série A | 16ª rodada. Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso.

Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso. Horário e data: 19h (de Brasília), domingo, 10 de julho.

19h (de Brasília), domingo, 10 de julho. Transmissão: Premiere

