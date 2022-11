Cruzeiro fez consulta para contratar zagueiro Messias, do Ceará

O Cruzeiro fez uma consulta para contratar o zagueiro Messias, do Ceará, para 2023. O clube celeste sondou os representantes do jogador para a viabilidade de uma eventual transferência, segundo o Superesportes, portal de Minas Gerais.

Com o rebaixamento do Vovô, as negociações podem avançar nas próximas semanas, já que o Alvinegro terá uma queda brusca de receitas por deixar a Série A.

Messias jogou nas categorias de base do Cruzeiro, mas se destacou pelo América/MG nos profissionais em 2017, 2018 e 2020.

Messias no Ceará

Em 2021, Messias foi comprado pelo Ceará por R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos e assinou contrato até o fim de 2023. Em duas temporadas pelo Vozão, o zagueiro disputou 95 jogos e marcou três gols. Este ano, Messias fez 47 jogos e marcou um gol.

