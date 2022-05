"Cruel final": jornais chilenos destacam vitória do Fortaleza contra Colo-Colo na Libertadores

Os principais jornais chilenos repercutiram a eliminação do Colo-Colo na Libertadores nesta quinta-feira (26). A equipe precisava vencer o Fortaleza no Monumental de Santiago, em duelo pela 6ª rodada do Grupo F, mas terminou derrotado por 4 a 3 e deixou o torneio, ficando com uma vaga na Sul-Americana.

O El Deportivo chamou a eliminação de “cruel final” em um jogo que “terminou com frustração”. O tom foi mais ríspido na TNT Sports, através do comentarista e ex-goleiro chileno Johnny Herrera.

"Mereceu, porque aqui no Chile sempre tentamos encobrir as coisas”, afirmou. "Individualmente, o Colo Colo não estava bem, acho que nesses jogos, que são importantes, geralmente é quando você vê aqueles jogadores que estão prontos para dar o salto e deixar logo nossa liga”, complementou.

Por fim, o El Cancha enfatizou que o “Chile não possui mais representantes na Libertadores”. Desde os anos 2000, o Colo-Colo disputou 12 vezes a fase de grupos e avançou só em dois momentos.

Assim, o Fortaleza ficou na vice-liderança do Grupo F da Libertadores e se classificou às oitavas. O time então segue no torneio da Conmebol logo na 1ª participação da história do futebol cearense.

Confira as capas de jornais chilenos sobre o jogo

Legenda: Fortaleza apaga Colo-Colo da Copa Libertadores e o manda para a Sul-Americana Foto: reprodução / Deportes El Mercurio

Legenda: A fragilidade defensiva de Colo-Colo vale uma dura eliminação contra o Fortaleza Foto: reprodução / Publimetro

Legenda: A catapulta arriscada de Falcón em um jogador brasileiro Foto: reprodução / Lun