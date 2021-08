Cristiano Ronaldo se despede do elenco da Juventus e negocia com Manchester City

A saída de Cristiano Ronaldo da Juventus está próxima de ser concluída. Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante português foi ao clube nesta sexta-feira (27) se despedir dos companheiros e sequer participou do treinamento marcado para o período da manhã.

A expectativa é de que o técnico Massimiliano Allegri se pronuncie sobre o episódio em coletiva antes do jogo contra o Empoli pelo Campeonato Italiano. O astro não deve mais ser relacionado pelo time, sendo baixa confirmada no sábado (28), às 15h45 (de Brasília), pela 2ª rodada.

Negociação com Manchester City

A imprensa italiana noticiou nos últimos dias uma possibilidade de transferência do atleta ao futebol inglês. No mercado, o Manchester City teria interesse após não sacramentar a contratação de Harry Kane, que segue no Tottenham. Assim, CR7 seria o alvo do técnico Pep Guardiola.

Diante dos rumores, o staff de Cristiano Ronaldo alegou o desejo de conseguir a negociação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a Juventus pede cerca de € 25 milhões e deseja também atletas do outro elenco, como o atacante brasileiro Gabriel Jesus e o inglês Sterling.

