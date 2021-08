Richarlison deve ser o escolhido do PSG para substituir Mbappé, diz jornalista

O atacante brasileiro Richarlison, do Everton, pode ser o escolhido pelo Paris Saint-Germain para ser o substituto de Kylian Mbappé, que deve deixar o clube para assinar com o Real Madrid. reforçar a equipe parisiense nesta janela de transferências, e seus agentes já estão na França para a negociação.

Segundo o jornalista Pedro Ivo Almeida, da 'ESPN Brasil', Richarlison é o nome escolhido pelo Paris Saint-Germain para assumir o papel de centroavante da equipe francesa. Com uma possível saída de Kylian Mbappé para o Real Madrid, o PSG precisou mover-se rápido no mercado para obter um substituto.

A rede de televisão afirma que os representantes de Richarlison já estão em Paris para negociar com a equipe da capital francesa, e aguardam apenas a saída de Mbappé para a conclusão na negociação.

Sondado

Anteriormente, o atacante brasileiro que foi ouro em Tóquio já havia sido sondado pelo Paris Saint-Germain, mas as negociações não avançaram. Com a possibilidade de saída de Mbappé, a especulação tornou-se realidade, e as partes passaram a conversar.

O estafe de Richarlison aguarda a definição da situação de Kylian Mbappé, que pode ocorrer na manhã desta sexta-feira, para seguir com as negociações mais avançadas com o PSG.