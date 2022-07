Cristiano Ronaldo pede para sair do Manchester United, diz jornal inglês

O atacante Cristiano Ronaldo solicitou à diretoria do Manchester United para sair do clube na janela de transferências de verão da Europa. Conforme o jornal "The Times", da Inglaterra, o astro português tem o desejo de disputar a Liga dos Campeões, enquanto o Red Devils competirá na Liga Europa.

Segundo a publicação, o português cogita sair do clube inglês caso o Manchester United recebe uma “oferta satisfatória”. Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United em agosto de 2021, assinando contrato de duas temporadas, ou seja, até 2023. O atleta foi adquirido por 20 milhões de euros.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo disputou 38 partidas pelo United, com 24 gols marcados e três assistências. O português não conseguiu conduzir o time a vaga na Liga dos Campeões, com o Red Devils terminando na 6ª colocação, com 58 pontos, assegurando vaga na Liga Europa.

História na Liga dos Campeões

Pentacampeão da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo é símbolo da principal competição de clubes do planeta, sendo o maior artilheiro da história, com 140 gols em 183 jogos, tendo disputado o torneio nos últimos 19 anos.

O jornal The Times garantiu que Cristiano Ronaldo pretende atuar até os 41 anos com chance de ser um dos atros do torneio.