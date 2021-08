Cristiano Ronaldo assina contrato até 2023 com o Manchester United

Cristiano Ronaldo sacramentou o retorno ao futebol inglês O Manchester United anunciou nesta terça-feira (31) a assinatura de contrato com o astro, formalizando a volta do jogador após 12 anos. O clube fechou acordo de dois anos, com opção de renovar por mais um, e pode pagar até 23 milhões de euros para a Juventus - 15 milhões iniciais e mais 8 milhões extras.

Toda a negociação foi noticiada na sexta-feira, a quatro dias do fim da janela de transferências na Europa. Especulado no rival Manchester City, o jogador comunicou o desejo de deixar a Juve após três temporadas. Poucas horas após se despedir dos companheiros no CT da equipe em Turim, o United entrou na jogada e acertou com o atleta.

"O Manchester United é um clube que sempre teve um lugar especial em meu coração, estou impressionado com todas as mensagens que recebi desde o anúncio. Mal posso esperar para jogar em Old Trafford, em um estádio lotado, e ver todos os torcedores novamente", disse Ronaldo, segundo o comunicado do United.

Estreia no Manchester United

Revelado pelo Sporting Lisboa, foi com a camisa do Manchester United que Cristiano Ronaldo ganhou projeção mundial durante os seis anos em que defendeu a equipe, de 2003 a 2009, antes de ser contratado pelo Real Madrid. Na primeira passagem foram 118 gols em 292 partidas, com a conquista da primeira das cinco Bolas de Ouro e a Liga dos Campeões, assim como três títulos do Campeonato Inglês e um da Copa da Inglaterra.

A reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United deve acontecer em casa, contra o Newcastle, no dia 11 de setembro, pela 4ª rodada do Campeonato Inglês. Na Liga dos Campeões, sonho de consumo do clube na temporada, a equipe está no Grupo F, com Atalanta-ITA, Villarreal-ESP e Young Boys-SUI.

