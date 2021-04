Criadores e turfistas se preparam para competições de 2021

Criadores, proprietários e turfistas estão em fase de preparação para novas etapas de eventos equinos no território cearense.

Nas raias do Jockey Club Cearense, obedecendo normas sanitárias, está programada para o dia 1º de maio uma atraente sabatina com a presença de corredores Puro Sangue Inglês.

Estão inseridos na 6ª Reunião da Temporada 2020/2021, a disputa de seis páreos. Duas provas serão em homenagens a Deca Cavalcante e Adauto Mota (recém-falecido).

O presidente do Jockey Club Cearense, Giovanni Magi, confirma para o dia 19/06, a festa do GP Magi Everaldo (in memorian), com a presença de corredores Puro Sangue Inglês do Derby Club Sobralense e Jockey Club de Pernambuco.

A Fazenda Haras Claro, destaque nacional na reprodução de Quarto de Milha, reproduz para comercialização belos e raros animais silvestres exóticos, aves e mamíferos. O criador Cláudio Rocha, dono da campeã Fazenda Haras Claro, tem Carta Patente do Ibama, dando-lhe direito a reprodução de diferentes animais.



