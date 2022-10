Corrida Unimed Fortaleza reúne 3 mil atletas na Avenida Beira-Mar neste domingo (9)

A 15ª edição da Corrida da Unimed Fortaleza ocorreu na manhã deste domingo (9), na capital cearense. O tradicional evento reuniu cerca de 3.000 atletas, com percursos de 5km, 10km e 21km na Avenida Beira-Mar.

A concentração começou às 5h. A primeira largada foi às 5h30 para os atletas de 21km, já a segunda foi cerca de 5h45, de 10km e 5km. A prova retornou após dois anos suspensa devido à pandemia de Covid-19.

Cláudia Rolim Corretora de seguros “Eu que sempre participei de eventos esportivos, depois de dois anos poder retornar, é bom demais. Isso aqui é vida pra mim. Corri só 5km, porque estou retornando, e com a parada por conta da pandemia acabei tendo um problema no joelho, mas foi maravilhoso participar. A corrida foi muito bem organizada e o clima em alto astral foi perfeito".

Por conta do Dia do Médico, a corrida ocorre no mês de outubro desde 2006 e conta com categoria específica para homenagear os profissionais da medicina. “A Corrida da Unimed é um marco nas corridas de Fortaleza e essa volta depois de dois anos tem um sentido todo especial. Parabéns aos organizadores por proporcionarem esse momento para milhares de corredores”, comentou Erica Goitemiler, médica pediatra.

Premiação

Legenda: A Corrida Unimed Fortaleza foi realizada na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza Foto: Anderson de Deus

Os três primeiros colocados da categoria de médicos no percurso de 5km, 10km e 21 km foram premiados com troféus e quantias em dinheiro: R$ 1,5 mil (1º colocado), R$ 1 mil (2º colocado) e R$ 500 (3º colocado).

A premiação geral foi apenas para os percursos de 10km e 21km, e também teve os mesmos valores para os três primeiros colocados de cada prova, além de troféus. Os competidores que participaram da meia maratona de 21km receberam medalha especial.