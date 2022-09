Coritiba x Ceará, pelo Brasileirão: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira (28), às 19h, para encarar o Coritiba, pela 28ª rodada do Brasileirão. Coladas na tabela de classificação, as duas equipes querem se desgarrar dos que brigam pelo descenso. O duelo acontece no estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR.

Com dez dias de intervalo, Lucho González teve tempo para corrigir os erros que o Ceará cometeu na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, pela 27ª rodada. O resultado negativo, dentro de casa, quebrou a sequência de quatro jogos sem derrota na Série A. O Vozão ocupa a 15ª posição, com 31 pontos.

Logo atrás na tabela, com três pontos a menos, vem o Coritiba na 16ª colocação. A equipe de Guto Ferreira perdeu na última rodada para o Botafogo, por 2 a 0, no estádio Engenhão. O Alviverde vinha numa reação no Brasileirão com sequência de duas vitórias seguidas até a derrota para o time carioca.

Pelo primeiro turno, as equipes ficaram no empate em 1 a 1 na Arena Castelão. Mendoza marcou na primeiro tempo para o Vozão, enquanto Adrián Martínez, aos 39 da etapa final, igualou para o Coxa Branca.

Qual horário

O confronto acotece às 19h (horário de Brasilia), desta quarta-feira.

Onde assistir

A partida será transmitida pelo Premiere, rádio Verdinha (AM 810), além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

PALPITES

inter@

ESCALAÇÕES (PROVÁVEIS)

Coritiba: Gabriel; Natanael (Natham Mendes), Guillhermo (Henrique), Luciano Castán e Rafael Santos; Jesús Trindade e Bruno Gomes; Fabrício Daniel, Robinho e Alef Manga; Adrián Martínez. Técnico: Guto Ferreira.

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Lucas Ribeiro (Marcos Victor) e Victor Luís; Richard, Richardson e Vina (Guilherme Castilho); Lima, Mendonza e Jô. Técnico: Lucho González.

QUEM FICA DE FORA

O Ceará não contará com Luiz Otávio, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda e Zé Roberto que cumprem suspensão automática. A lista de lesionados tem Bruno Pacheco, Matheus Peixoto e Jael.

Legenda: Nino Paraíba tomou o terceiro cartão amarelo e não joga contra o Coritiba Foto: Felipe Santos / cearasc.com

Além desses, Rodrigo Lindoso já saiu da transição, mas será poupado contra o Coxa Branca. Cléber e Kelvyn seguem os treinos em Porangabuçu e não embarcaram para Curitiba, também.

Do lado Alviverde, Guto Ferreira não terá o zagueiro Jhon Chancellor, que defende a Venezuela em amistosos e o volante Galarza, que está suspenso e também foi convocado pela seleção paraguaia para os jogos da Data Fifa. Além desses, o volante Willian Farias trata lesão e também fica de fora.

Legenda: Meia Boschilia é um dos retornos do Coritiba contra o Ceará Foto: Guilherme Griebeler / Coritiba

Em contrapartida, o Coxa Branca tem as opções do zagueiro Henrique, do meia Boschilia e do atacante Adrián Martínez que voltam a ser opção. Os dois primeiros se recuperaram de lesão. O último, que inclusive marcou no empate contra o Ceará, pelo primeiro turno, volta de suspensão.

EQUILÍBRIO EM CAMPO

Pelo Brasileirão Série A, os times se enfrentaram em dez oportunidades, com quatro vitórias para cada lado e dois empates. No histórico geral, somando todas as competições, foram 18 encontros, com sete triunfos do Coxa, contra cinco do Vozão, além de seis empates.

FICHA TÉCNICA | CORITIBA X CEARÁ

Local: Estádio Couto Pereira

Data: 28/09/22 (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP) e Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA-RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil