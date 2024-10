Corinthians x Olimpia pela Taça Libertadores Feminina: horário, onde assistir e prováveis escalações

A Taça Libertadores Feminina de 2024 está nas quartas de final. Neste sábado (12), o Corinthians, atual campeão da competição, visita o Olímpia, do Paraguai. A partida será às 17 horas no estádio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, em partida única.

Quem vencer, avança para as semifinais, que acontecerão nos dias 15 e 16 de outubro.

O Timão se classificou para o mata-mata após terminar na liderança do Grupo A, com 7 pontos, Já o Olímpia, ficou na segunda colocação do Grupo B, com 6.

A Conmebol anunciou que o campeão receberá prêmio de US$ 2 milhões. O vice embolsa US$ 600 mil, enquanto o 3º colocado ganha US$ 250 mil. Por participação, cada clube já obteve US$ 50 mil.

Palpite

inter@

Onde assistir

Transmissão na TV fechada com Sportv e Bandsports, no youtube através da CazéTV e Canal GOAT, além do streaming Pluto TV.



CORINTHIANS X OLIMPIA

Libertadores Feminina 2024 - Quartas de final

Data e horário: 12/10/2024, 17h (de Brasília)

Local: Estádio Arsenio Erico - Assunção, Paraguai

CORINTHIANS: Lelê; Isabela, Mariza, Erika e Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Gabi Zanotti; Gabi Portilho, Jaqueline e Millene. Técnico: Lucas Piccinato



OLIMPIA: Gloria Saleb; Stephanie Lacoste, Camila Barbosa e Tania Riso; Angie Salazar, Vanessa Arce e Danna Garcete; Agustina Varela, Amada Peralta e Griselda Garay; Yanina González. Técnico: Ariel Rivaldi.