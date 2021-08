Corinthians x Ceará pela semifinal da Copa do Brasil de Futsal: assista ao vivo

Corinthians e Ceará se enfrentam nesta sexta-feira (20), às 19h (horário de Brasília), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo, pela semifinal da Copa do Brasil de Futsal. O duelo será transmitido ao vivo no canal do YouTube da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).

No duelo de ida, empate em 2 a 2 no Ginásio Vozão, em Fortaleza. Para garantir a classificação à final da Copa do Brasil de Futsal, o Ceará precisará vencer o Corinthians no tempo normal. Em caso de novo empate, a partida irá para a prorrogação. Se a igualdade permanecer no placar, o classificado será conhecido nos pênaltis.

Corinthians x Ceará | ao vivo

Escalações

Ceará

Bruno Lambão; Gabriel, Levy e João César; Muel. Técnico: Deividy Hadson.

Corinthians

Careca; Vanderson, Tatinho e Deives; Marcelo. Técnico: André Bié.

Ficha técnica

Corinthians x Ceará - semifinal da Copa do Brasil de futsal

Local: Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo (SP)

Data: 20/08/2021 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Transmissão: CBFS TV