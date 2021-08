Ceará empata com Corinthians e decide vaga para final da Copa do Brasil de futsal em São Paulo

Na semifinal da Copa do Brasil de futsal, o Ceará empatou com o Corinthias em 2 a 2 neste domingo (15). No Ginásio Vozão, o Alvinegro de Porangabuçu conseguiu a igualdade com Rafinha restando sete segundos para o fim do jogo de ida.

A volta ocorre na próxima sexta-feira (20), às 19h, no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O elenco alvinegro se reapresenta nesta segunda (16) para retomar a rotina de treinos com foco na competição nacional.

O jogo

O Ceará iniciou a partida pressionando o Corinthians e forçando defesas do goleiro Caraca. Apesar do volume e das chances criadas, não conseguiu abrir o placar e foi surpreendido pelos visitantes. Guilhermão aproveitou contra-ataque e fez 1x0.

Na volta do intervalo, o cenário foi o mesmo: o time alvinegro tinha criação, mas não superava a defesa adversária. Em novo lance de velocidade, o Corinthians amplicou com Jackson Samurai: 2x0.

Com placar desfavorável, o Vovô se transformou em ataque total. Apostou na postura extremamente ofensiva e diminuiu com Levy. Já com goleiro linha, premiou a insistência com Rafinha, deixando tudo igual restando sete segundos: 2x2.