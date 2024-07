Corinthians anuncia técnico Ramón Díaz, ex-Vasco

O Corinthians anunciou, nesta quarta-feira (10), o argentino Ramón Díaz como novo técnico para a sequência da temporada de 2024. Acompanhado do auxiliar e filho Emiliano Díaz, o experiente treinador chega ao Parque São Jorge com a missão de livrar o clube do rebaixamento à Série B.

O contrato do treinador é válido até 31 de dezembro de 2025. Também chegam para compor a comissão técnica o auxiliar Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

A situação não é novidade para Ramón Díaz. No ano passado, o argentino assumiu o Vasco na penúltima colocação - a mesma posição que ocupa o Corinthians - e manteve a equipe carioca na elite nacional.

O ciclo de Ramón Díaz no Vasco chegou ao fim no dia 27 de abril, depois da goleada sofrida para o Criciúma, por 4 a 0, em São Januário, na 4ª rodada do Brasileirão. Dias antes, o treinador havia se envolvido em polêmica ao fazer uma declaração machista após a derrota para o Red Bull Bragantino. "O VAR foi uma senhorita, uma mulher, e foi pênalti. E me parece complicado que, no VAR, quem tenha que decidir seja uma mulher. Porque o futebol é tão dinâmico, com ações tão rápidas", afirmou.

Histórico

Além do Vasco, o argentino comandou Al Hilal, Al-Nasr, Independiente, San Lorenzo, San Lorenzo e seleção paraguaia, de 2014 a 2016. A conquista mais importante foi a Libertadores de 1996, pelo River Plate.

No Corinthians, vai substituir António Oliveira, demitido na última terça-feira (9), um dia depois da derrota para o Palmeiras, por 2 a 0, no Allianz Parque. Fábio Carille, atualmente no Santos, era a primeira opção, mas não houve acerto.