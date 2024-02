Copa Estado de Futsal tem tabela definida; Veja jogos de Ceará e Fortaleza

A Federação Cearense de Futsal (FCFS), definiu as datas, horários e locais dos jogos do Ceará e Fortaleza na Copa Estado de Futsal 2024. A competição estadual é a primeira no calendário da equipe e acontece entre os meses de fevereiro e abril.

O Ceará está no Grupo B e terá como adversários na 1ª Fase o Eusébio, Redenção e Imperial.

O Fortaleza está no Grupo A e enfrentará São João do Jaguaribe (atual campeão), Russas e New Castle Redenção.

Confira os jogos de Ceará:

Ceará Jijoca Futsal x Eusébio Futsal – 27/02 – 20h, no Ginásio Vozão

Redenção Futsal x Ceará Jijoca Futsal – 03/03 – 10h30, no Ginásio Tarcísio Bonfim

Ceará Jijoca Futsal x Imperial Futsal – 10/03 – 10h, no Ginásio Vozão

Confira os jogos do Fortaleza:

Fortaleza x São João de Jaguaribe - 25/02 - 11h - Ginásio CFO

Fortaleza x Flores/Russas - 03/03 - 11h - Ginásio CFO

New Castle/Redenção x Fortaleza - 10/03 - 10h30 - Ginásio Tarcísio Bonfim

Regulamento

Na primeira fase, os clubes enfrenta os adversários da própria chave para definir quem avança às quartas-de-final da competição. Os dois primeiros colocados da Copa Estado serão os representantes do Estado na Copa Nordeste de Futsal 2024, que será realizada na cidade de São João do Jaguaribe/CE.