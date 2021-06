Copa do Nordeste de 2022 tem Ceará, Ferroviário e Fortaleza: veja todos os classificados

Os participantes da Copa do Nordeste de 2022 foram definidos. Os classificados são os campeões estaduais e os melhores colocados no ranking de clubes da CBF, a depender das vagas ofertadas pelas federações locais. O Estado do Ceará está representado na próxima edição da competição por Ceará, Ferroviário e Fortaleza.

Ao todo, 20 times participam do torneio regional. Pelo regulamento, com fase de grupos e mata-mata, 12 equipes possuem vaga direta no torneio - Vovô e Leão estão incluídos. As demais duelam no pré-Nordestão e brigam para preencher mais quatro chaves restantes.

Classificados na fase principal:

Altos (campeão piauiense)

Atlético-BA (campeão baiano)

Bahia (ranking da CBF)

Campinense (campeão paraibano)

Ceará (ranking da CBF)

CSA (campeão alagoano)

Fortaleza (campeão cearense)

Globo (campeão potiguar)

Náutico (campeão pernambucano)

Sampaio Corrêa (campeão maranhense)

Sergipe (campeão sergipano)

Sport (ranking da CBF)

Com os resultados recentes do futebol cearense, a Federação Cearense de Futebol (FCF) ultrapassou Pernambuco no ranking das entidades e garantiu mais um clube local na Copa do Nordeste, preenchido em 2022 pelo Ferroviário. O Tubarão da Barra aguarda a tabela para conhecer o rival na fase preliminar.

Classificados para a fase preliminar (via ranking):

ABC

Botafogo-PB

Confiança-SE

CRB-AL

Ferroviário

Imperatriz-MA

River-PI

Vitória-BA

Vale ressaltar que o futebol cearense esteve presente nas últimas três finais da Copa do Nordeste. Em 2019, o Fortaleza venceu o Botafogo-PB e faturou o título pela primeira vez. Já em 2020, o Ceará bateu o Bahia e conquistou o bicampeonato invicto. A disputa atual marcou uma reedição do último ano, mas dessa vez o tricolor baiano ficou com a taça.

Veja os campeões da Copa do Nordeste:

Vitória: 4 (1997, 1999, 2003 e 2010)

Bahia: 4 (2001, 2002, 2017 e 2021)

Sport: 3 (1994, 2000 e 2014)

Ceará: 2 (2015 e 2020)

Fortaleza: 1 (2019)

América-RN: 1 (1998)

Campinense: 1 (2013)

Sampaio Corrêa: 1 (2018)

Santa Cruz: 1 (2016)