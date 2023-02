Copa do Brasil de 2023 define times classificados da 1ª fase; veja lista

A Copa do Brasil de 2023 teve início desta terça-feira (21), com os confrontos da 1ª fase. Ao todo, a competição reúne 40 duelos, em jogos únicos, para definir os classificados ao mata-mata. Apenas os participantes da Libertadores, além dos vencedores da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde entram a partir da 3ª fase - que é o caso do Fortaleza.

Os demais representantes cearenses são: Caucaia, Ceará, Iguatu e Ferroviário. A cota de premiação também diverge de acordo com a divisão nacional que o clube participa, distribuídas até a definição do título.

Premiação da Copa do Brasil

1ª fase: R$ 1,4 milhão (Série A) | R$ 1,25 milhão (Série B) | R$ 750 mil (Série C, D e outros).

2ª fase: R$ 1,7 milhão (Série A) | R$ 1,4 milhão (Série B) | R$ 900 mil (Série C, D e outros).

3ª fase: R$ 2,1 milhões.

Oitavas: R$ 3,3 milhões.

Quartas: R$ 4,3 milhões.

Semifinal: R$ 9 milhões.

Final (vice-campeão): R$ 30 milhões.

Final (campeão): R$ 70 milhões.

A 1ª fase da Copa do Brasil está programa para ocorrer entre os dias 22 de fevereiro e 2 de março. Pelo regulamento, em caso de empate, o time visitante garante classificação. O mando de campo é definido via ranking da CBF: o melhor ranqueado atua fora, como é o caso do Ceará, que encara a Caldense-MG na quarta (1º), no Ronaldão-MG, às 21h30.

Lista de classificados da 1ª fase Copa do Brasil de 2023

Marcílio Dias (SC): venceu a Chapecoense por 1 a 0.