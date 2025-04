Conselho do Ceará aprova contas do clube da temporada de 2024; veja valores

O Conselho Deliberativo do Ceará aprovou, na noite desta segunda (7), em Assembleia Ordinária, a prestação de contas referente à temporada de 2024. Ao todo, 103 conselheiros participaram, com 86 votos favoráveis e 11 contra. O Vovô encerrou o ano com uma receita líquida de R$ 161,9 milhões.

O respectivo valor indica um aumento de 24% se comparado com 2023. Apesar disso, o clube fechou o balanço financeiro com um déficit de R$ 5,7 milhões. Conforme o documento apresentado, o resultado ”foi proveniente do déficit do exercício, porém o fator que influenciou mais significativamente no montante foi um evento não recorrente provocado pela adequação à ITG 2003 (R2), que exige a baixa integral do saldo do intangível referente aos custos de formação de atletas como ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados”, declarou em um trecho dessa análise.

Já sobre os elementos de arrecadação, o time alvinegro registrou diferentes fontes: direitos de participação (R$ 60,1 milhões); sócio-torcedor (R$ 22,8 milhões); direitos de transmissão e premiações (R$ 20,6 milhões); negociação de atletas (R$ 19 milhões); patrocínio e marketing (R$ 18,6 milhões); bilheteria (R$ 17,2 milhões); escolinha e aluguéis (R$ 667 mil); timemania (R$ 433 mil), além de demais receitas (R$ 2,2 milhões).

Na Série A de 2025, a gestão alvinegra estima uma injeção financeira significativa no Ceará. Para além da ampliação natural de ganhos, o clube também participou da venda de direitos de transmissão da Liga Forte União (LFU), que projeta uma arrecadação milionária a longo prazo.