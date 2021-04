Conmebol recebe lote de 50 mil vacinas contra Covid-19 para o futebol na próxima quarta-feira (28)

As 50 mil doses de vacinas contra o novo coronavírus doadas à Conmebol pela farmacêutica chinesa Sinovac já possuem data para chegar no Uruguai, país que se propôs a negociar com o fornecedor. Em comunicado oficial, a entidade que rege o futebol sul-americano afirmou que terá o imunizante na próxima quarta-feira (28).

As vacinas serão aplicadas nas seleções que disputarão a Copa América e nas equipes que participam de torneios internacionais da Conmebol, como Libertadores e Sul-Americana. Único rerpesentante cearense disputando torneio internacional, a Sula, o Ceará deve ser beneficiado pela medida.

Conmebol Comunicado em nota oficial "O processo de distribuição dos imunizantes começará nos diferentes países, em estrito cumprimento das normas legais e sanitárias em vigor em cada um deles", informou a Conmebol.

A Conmebol afirma que o lote foi "fabricado especialmente para o futebol sul-americano e que, de nenhum modo, são vacinas destinadas a qualquer outro fim". A Copa América está prevista para acontecer entre os dias 13 de junho e 10 de julho.

As 10 seleções participantes irão se reunir na Argentina e na Colômbia. O Brasil estreia contra a Venezuela, no estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Libertadores e Sul-Americana já estão em andamento.

Situação do Brasil

No Brasil, a CBF precisa de uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber as doses. Seguindo a Lei nº 14.125/2021, que autoriza a importação de vacinas contra o novo coronavírus em território nacional, imunizantes terão de ser repassados primeiramente ao SUS, para que sejam incorporados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).