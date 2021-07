Confira elenco do Fortaleza, contratações, lista de jogadores por posição e saídas do clube

O Fortaleza passou por uma grande reformulação no elenco para 2021. Pelos resultados ruins na última temporada, a diretoria leonina apostou em várias contratações para um grupo renovado para a disputas de Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

O clube manteve ainda uma boa base, com 18 atletas, muitos deles os principais do grupo, com uma base de apenas quatro titulares: Felipe Alves, Tinga, Felipe e David. O clube fez ainda a aquisição de três atletas que estavam emprestados e agora pertencem ao clube de forma definitiva: o zagueiro Jackson, o volante Ronald e o atacante Igor Torres.

Legenda: Contratado em 2021, Robson é o vice artilheiro do Fortaleza na temporada Foto: Thiago Gadelha/SVM

Para elevar o nível técnico do elenco e oferecer novas variações de jogo, a diretoria realizou nada menos que 14 contratações, com pelo menos quatro grandes destaques: Titi, Éderson, Yago Pikachu e Robson. Além deles, vieram como reforços vários outros jogadores que agregam valor, como Marcelo Benevenuto, Matheus Jussa, Lucas Crispim e Matheus Vargas. Outros, porém, já foram embora, como os atacantes Wellington Nem e Isaque.

Veja abaixo o Raio-X da movimentação do mercado do Fortaleza:

Jogadores contratados para 2021

ZAG - Titi (ex-Göztepe Spor-TUR)

ZAG - Marcelo Benevenuto (ex-Botafogo)

LAD - Daniel Guedes (ex-Cruzeiro)

VOL - Éderson (ex-Corinthians)

VOL - Matheus Jussa (ex-Internacional)

VOL - Gustavo Blanco (ex-Atlético/MG)

MEI - Lucas Crispim (ex-Guarani)

MEI - Yago Pikachu (ex-Vasco)

MEI - Matheus Vargas (retornou de empréstimo)

ATA - Robson (ex-Coritiba)

ATA - Isaque (ex-Grêmio)

ATA - Wellington Nem (livre no mercado)

ATA - Edinho (ex-Daejeon Hana Citizen/COR)

ATA - Ángelo Henríquez (ex-Universidade de Chile)

Legenda: Yago Pikachu é um dos principais reforços do Fortaleza para 2021 Foto: Kid Junior/SVM

Jogadores remanescentes da temporada passada

GOL - Felipe Alves

GOL - Marcelo Boeck

GOL - Max Wallef

GOL - Kennedy

ZAG - Juan Quintero

ZAG - Jackson

LAD - Tinga

LAE - Bruno Melo

LAE - Carlinhos

VOL - Felipe

VOL - Ronald

VOL - Pablo

MEI - Luiz Henrique

ATA - Romarinho

ATA - Osvaldo

ATA - David

ATA - Wellington Paulista

ATA - Igor Torres

Legenda: Goleiro Felipe Alves é um dos remanescentes da última temporada Foto: Thiago Gadelha/SVM

Jogadores com vínculo de empréstimo

ZAG - Marcelo Benevenuto (emprestado pelo Botafogo)

LAD - Daniel Guedes (emprestado pelo Santos)

VOL - Éderson (emprestado pelo Corinthians)

VOL - Matheus Jussa (emprestado pelo Oeste)

VOL - Gustavo Blanco (emprestado pelo Atlético/MG)

Jogadores inscritos na janela internacional (abertura em agosto)

ATA - Edinho

ATA - Ángelo Henríquez

Jogadores envolvidos em especulações de contratação

ATA - Valentin Depietri (atacante argentino de 20 anos que estava no Santamarina)

Jogadores que deixaram o clube na atual temporada

ZAG - Roger Carvalho (não renovou contrato)

ZAG - Paulão (não renovou contrato)

ZAG - Wanderson (rescisão de empréstimo, jogador foi para o Atlético/GO)

LAD - Gabriel Dias (não renovou contrato)

VOL - Derley (não renovou contrato)

VOL - Juninho (América/MG)

MEI - Mariano Vázquez (rescisão de contrato)

ATA - Isaque (rescisão de empréstimo, jogador foi para o América/MG)

ATA - Ederson (não renovou contrato)

ATA - Wellington Nem (rescisão de contrato)

Legenda: Juninho deixou o Fortaleza em 2021 Foto: JL Rosa / SVM

Elenco atual:

O elenco atual do Fortaleza conta com 30 jogadores. Como o clube disputa ainda a Série A do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ainda realizará mais contratações em breve. O clube busca reoforços pontuais para algumas posições, como zagueiro, meia e atacante.

Goleiro (4)

Felipe Alves

Marcelo Boeck

Max Wallef

Kennedy (integrado das categorias de base)

Zagueiro (4)

Titi

Marcelo Benevenuto

Juan Quintero

Jackson

Lateral-direito (2)

Tinga

Daniel Guedes

Lateral-esquerdo (2)

Bruno Melo

Carlinhos

Volante (6)

Éderson

Felipe

Ronald

Matheus Jussa

Gustavo Blanco

Pablo

Meia (4)

Luis Henrique

Lucas Crispim

Matheus Vargas

Yago Pikachu

Atacante (8)

Wellington Paulista

Robson

David

Romarinho

Osvaldo

Igor Torres

Edinho

Ángelo Henríquez