Comentarista do SporTV rasga dinheiro ao vivo ao criticar o Flamengo; veja vídeo

O Flamengo sofreu mais uma derrota sob comando de Dorival Júnior, técnico recém-chegado ao clube carioca. Ao criticar a rodagem de treinadores na equipe, o jornalista Paulo Vinícius Coelho (PVC), do SporTV, rasgou dinheiro ao vivo, no programa Troca de Passes desta quarta-feira (22).

Horas antes, o Rubro-Negro foi vencido pelo Alético-MG por 2 a 1, no jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil. No vídeo, o comentarista critica o planejamento da diretoria flamenguista no que diz respeito a contratação de técnicos.

"Decisões de contrato de quatro técnicos em 18 meses... Deixa ver se tenho aqui uma nota de R$ 20, 00. É fazer isso aqui, ó... ", diz PV. E então, o jornalista rasga a cédula, ao vivo, no programa Troca de Passes, do SporTV.

VEJA VÍDEO:

Em uma rede social, já na madrugada desta quinta-feira (23), PVC se retratou pela exaltação e prometeu doar quentinhas.

