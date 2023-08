Com uma a menos, Inglaterra leva a melhor nos pênaltis e se classifica para as quartas da Copa

Inglaterra e Nigéria se enfrentaram nesta segunda-feira, (7), em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. Após empate sem gols no tempo real, as inglesas levaram a melhor nos pênaltis, vencendo por 4 a 2 e se classificando para as quartas de final.



O jogo não foi dos melhores, mas a Inglaterra bateu a Nigéria nos pênaltis e avançou para as quartas de final. As nigerianas, no entanto, não venderam sua eliminação barata. Valentes, elas chegaram a ser superiores às favoritas ao Mundial e só não abriram o marcador por falta de precisão.



Em dia pouco inspirado, as europeias viram suas chances de vitória ruírem quando a atacante Lauren James foi expulsa após pisar nas costas de Alozie no final da segunda etapa. Elas se seguraram na defesa e, nas penalidades, garantiram um 4 a 2 para passarem de fase. Agora, a Inglaterra enfrentará nas quartas de final a vencedora do confronto entre Colômbia e Jamaica.