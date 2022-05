Com show de Tatum, Celtics vencem Miami Heat e empatam série final da Conferência Leste da NBA

Liderados por Jason Tatum, o Boston Celtics empatou em 2-2 a série final da Conferência Leste da NBA, na noite desta segunda-feira (23). O time venceu o Miami Heat por 102 a 82. O duelo ocorreu no Boston Garden. As equipes voltam a se enfrentar no quinto jogo nesta quarta-feira, na Flórida.

Tatum foi o grande marcador, com 31 pontos, 8 rebotes e cinco assistências. Com brilhante atuação do jogador, o Celtics equilibrou a corrida para a final do torneio de basquete americano. O time briga pelo 18º título.

O JOGO

A primeira cesta do Miami só veio quando faltavam 3min20 para o fim, com Victor Odalipo. Do outro lado, Jason já marcava 12 pontos e comandava o Boston, que logo abriu 18 a 1. O time chegou a ter 26 a 4.

O Heat conseguiu emendar uma sequência de sete pontos, mas logo caiu de produção nos 12 primeiros minutos. O adversário venceu o primeiro quarto por 29 a 11.

No segundo quarto, Miami foi puxado pelo Odalipo e chegou aos 18 pontos. Tatum manteve o ritmo no Celtics e fez 24 pontos. Quem também se destacou foi Robert Williams, que fez nove rebotes ofensivos e defensivos. Assim, os anfitriões chegaram ao final do primeiro tempo com 57 a 33.

No 3º quarto, o Heat equilibrou o jogo. Oladipo fez 20 pontos, mas Tatum continuou em ritmo forte e alcançou os 31 na partida. Assim, a parcial ficou em 76 a 52. O jogo passou a ficar mais faltoso.

No período final, o Miami conseguiu passar pela marcação e fez quatro bolas de três com Duncan Robinson. A vantagem do Boston diminuiu, mas o time se manteve à frente do placar, encerrando o jogo com 102 a 82.

