Com série de aéreos, Medina ganha etapa na Austrália; Tatiana Weston-Webb é vice

Na quarta final seguida de etapas do Circuito Mundial de Surfe, o brasileiro Gabriel Medina finalmente soltou o grito de campeão em 2021. Após bater na trave no Havaí e na Austrália, o bicampeão mundial garantiu nesta terça-feira (20) o título da etapa de Narrabeen, também no mar australiano.

Novo líder do Circuito Mundial desde a eliminação do compatriota Italo Ferreira nas oitavas, Medina enfileirou vitórias - foram três no total. Nas quartas, passou pelo australiano Morgan Cibilic e eliminou o português Frederico Morais até chegar à decisão. Na final ganhou do americano Conner Coffin por 18,77 a 14,10.

O maior show do dia foi justamente na decisão. Com dois aéreos, Medina ignorou qualquer chance de queda diante de Coffin. "Me sinto muito bem, ainda bem que as ondas apareceram na final", disse o brasileiro.

Pódio feminino

Por pouco o Brasil não teve uma dobradinha em Narrabeen. Entre as mulheres, Tatiana Weston-Webb perdeu na final para a americana Caroline Marks por 12,57 a 11,37 e ficou com o vice.

O segundo lugar, porém, é o melhor resultado da brasileira na temporada. Antes, havia terminado em terceiro em Pipeline e em nono em Newcastle. Agora vai tentar manter a boa forma em Margaret River, a partir de 2 de maio, na terceira das quatro etapas da parte australiana do Circuito Mundial.