Com sétimo tempo, Lucas Carvalho vai à repescagem dos 400 metros rasos

O brasileiro Lucas Carvalho não conseguiu classificação direta para a semifinal do 400 metros do atletismo, neste domingo (4), e voltará à pista nesta segunda (5) para a repescagem.

Ele foi o sétimo colocado da quinta bateria, com o tempo de 45s85, ficando à frente apenas do italiano Davide Re, que completou o percurso com 46s74.

Os três atletas classificados da bateria 5 foram Kirani James, de Granada; Christopher Morales-Williams, do Canadá e Aruna Dharshana Singhapurage, do Sri Lanka. Os três melhores tempos de cada uma das seis baterias garantiam classificação direta.

Na classificação geral dos 400 metros, o tempo de Lucas Carvalho foi o 39º dentre 44 corredores.

A prova de repescagem está marcada para às 6h20 desta segunda-feira. O brasilerio estará logo na primeira bateria. Ele precisa vencer os outros sete concorrentes ou ser um dos dois mais rápidos fora os quatro líderes de cada uma das baterias.