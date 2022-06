Com retorno de Lucas Lima ao time titular, Fortaleza está definido para enfrentar o Atlético-MG

O Fortaleza está definido para enfrentar o Atlético-MG, neste sábado (25), no Mineirão (acompanhe o Tempo Real) em jogo às 21 horas pela 14ª rodada da Sèrie A. E o auxiliar Gastón Liendo - que dirigirá o time no lugar de Vojvodam suspenso - comandará o Leão com novidades: o meia Lucas Lima e o atacante Romarinho são as principais novidades na formação inicial. Ambos não iniciaram o Clássico-Rei e serão titulares hoje.

Por outro lado, o Leão também tem desfalques no time titular para a partida. Tinga segue tratamento após cirurgia para correção de uma lesão ligamentar no pé esquerdo; Hércules tem edema em adutor coxa direita e Robson tem estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

ESCALAÇÃO DO FORTALEZA

Marcelo Boeck; Ceballos, Benevenuto e Titi; Felipe, Ronald, Yago Pikachu, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés e Romarinho. Técnico: Gastón Liendo

O Atlético Mineiro tambem está escalado pelo técnico Antônio Mohamed. O Galo não terá as estrelas Nacho Fernández e Hulk, que não foram nem relacionados.

Atlético-MG:

Everson, Guga, Réver, Igor Rabello, Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan,

Guilherme Castilho, Calebe, Sávio e Eduardo Sasha. Técnico: Antônio Mohamed.