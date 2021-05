Com novo técnico, Fortaleza deseja atingir 20 mil sócios até o início da Série A

A diretoria do Fortaleza estabeleceu uma meta até as primeiras rodadas da Série A do Brasileiro: retomar os 20 mil sócios-torcedores. Com a chegada do novo técnico, o argentino Juan Pablo Vojvoda, e a crescente dos últimos meses, a gestão acredita em movimento ascendente da torcida.

O Diário do Nordeste apurou que do dia 15 de março até a presente data, o clube teve um incremento de cerca de 6 mil sócios. No site oficial do serviço, o número atualizado é de 13.324 - dado foi registrado às 16h50 desta segunda-feira (10).

Legenda: Marcelo Paz é presidente do Fortaleza e tem mandato na diretoria do clube até o fim de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

"Está aí o treinador que a gente pediu, com boa aceitação da torcida. Quero agradecer aos 4.591 novos sócios, estamos com 13 mil e quero chegar em 20 mil, temos torcida para isso. É momento de retomada. Deixo claro que o objetivo é chegar na Sul-Americana”, afirmou o presidente Marcelo Paz na última terça (4).

A estreia tricolor no Brasileirão está prevista para 30 de maio contra o Atlético-MG. No momento, a equipe participa do Campeonato Cearense: ocupa a 3ª posição, com duas vitórias e dois empates.

Orçamento

A diretoria do Fortaleza readequou o orçamento da temporada de 2021 e estimou redução de R$ 19 milhões no valor projetado. O montante de R$ 113,70 milhões diminuiu para R$ 94,64 milhões, em queda de 17%. Ao término do ano, o déficit previsto é de R$ 14,7 mi.

A gestão projeta arrecadação de R$ 4,8 milhões com o programa de sócio-torcedor. Antes, o valor previsto era de R$ 14,4 mi.

Conselho Fiscal da gestão sinalizou que “clube precisará aumentar ritmo de arrecadação para atingir o valor proposto, pois seguindo a média desses primeiros meses o clube chegará ao final do ano com arrecadação aproximada de R$ 3 milhões”.