Com grupo completo, Seleção Brasileira é ovacionada pela torcida em Curitiba

A Seleção Brasileira foi recebida com festa pela torcida curitibana na noite desta terça-feira (3). Com o grupo já completo, com 23 jogadores, os convocados por Dorival Júnior foram festejados por uma multidão em frente ao hotel na região central da capital paranaense.

Os jogadores retribuíram o carinho e distribuíram autógrafos para os fãs logo após retornarem do treino realizado no CT do Atlhetico Paranaense. A capital do Paraná foi escolhida pela CBF para ser o palco do primeiro jogo neste ano da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Legenda: Jogadores da Seleção retribuiram o carinho da torcida brasileira Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Na sexta (6), o Brasil enfrenta o Equador, no Couto Pereira, às 22h. A partida será exibida pelo Grupo Globo. Quatro dias depois, no dia 10, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção.

Grupo completo

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, já conta com todos os 23 convocados em Curitiba. Vinícius Júnior, Endrick, Éder Militão e Rodrygo chegaram no final da manhã desta terça-feira no hotel. De tarde, eles participaram do primeiro ensaio da Seleção para o confronto com os equatorianos.

Dos 23 atletas. 17 deles estiveram presentes na campanha da Copa América com Dorival: Alisson, Bento, Danilo, Wendell, Guilherme Arana, Yan Couto, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Bruno Guimarães, João Gomes, Paquetá, Rodrygo, Endrick, Savinho e Vinicius Junior.

Legenda: A Seleção Brasileira treinou no CT do Caju nessa terça-feira com o grupo completo Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Apesar da manutenção dos nomes, o treinador abriu espaço também para a chegada de dois atletas chamados pela primeira vez: Estevão e Luiz Henrique, atacantes em destaque no futebol brasileiro. E de outros já convocados anteriormente, como os meio-capistas André e Gerson e o atacante Pedro.

"As avaliações continuam sempre. O que precisamos é do rendimento, de estarmos melhores nas partidas, para começarmos a ter um esboço do que temos apresentado. Para um processo de reformulação, precisa ter uma manutenção. A estrutura está mantida, mas é natural que um ou outro elemento seja importante para complementar", declarou o técnico Dorival Junior.