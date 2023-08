Com gramado em melhor condição, PV tem quase o dobro de jogos do Castelão em 2023

A má condição do gramado do Castelão fez com que o Governo do Estado do Ceará chegasse a um acordo com dirigentes de Ceará e Fortaleza para que os dois mandassem, cada um, um jogo em outra praça esportiva. Com isso, o Estádio Presidente Vargas voltará a receber partidas de Vovô e Leão. Mesmo tendo recebido mais jogos que a Arena, o campo de jogo do PV apresenta melhores condições de uso.

As alterações ainda serão confirmadas pela CBF e tem como motivo uma possível melhora no gramado do Castelão, mas acabam por proporcionar ao Tricolor e ao Alvinegro uma melhor condição de jogo por conta de uma grama com mais qualidade. Além do bom aspecto visual, os clubes que mandam jogos no PV costumam elogiar o tapete do equipamento.

O estado do gramado das duas praças não é proporcional à quantidade de jogos que cada uma recebeu. Desde que reabriu, em março, o Castelão recebeu 35 partidas e o novo gramado não demorou a demonstrar problemas. Já o PV, que foi reaberto em junho de 2022, vai completar somente na atual temporada 60 partidas sediadas por lá até domingo (20), quando o Ferroviário enfrentar o Nacional de Patos-PB pela volta das oitavas de final da Série D.

Acontece que, diferentemente do Castelão, que desde abril recebe jogos apenas de Ceará e Fortaleza, o Presidente Vargas foi palco de partidas dos demais clubes cearenses que jogam o Campeonato Brasileiro, partidas de futebol de base, futebol feminino e campeonatos estaduais de divisões de acesso.

O técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, em entrevista à Verdinha FM 92.5, atestou a qualidade do tapete do estádio da Gentilândia.

Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário É só elogios ao gramado. É o melhor campo que nós jogamos. Mesmo (o Ferroviário) jogando no Castelão pelo Cearense, o PV está muito melhor, então eu entendo essa mudança de Ceará e Fortaleza, porque eles tem um time qualificado, isso facilita quando tem que propor o jogo, e isso tem ajudado o Ferroviário

As partidas que serão remanejadas do Gigante da Boa Vista para a praça esportiva da Gentilândia serão Fortaleza x Coritiba, pela 21ª rodada da Série A do Brasileiro, e Ceará x Londrina, pela 27ª rodada da Série B. Essas mudanças vão dar ao Castelão dois intervalos de dez dias para que melhorias sejam feitas no campo de jogo.

Pressão da Conmebol

Com o Fortaleza nas quartas de final da Copa Sul-Americana, o jogo de volta contra o América-MG, marcado para o dia 31 de agosto, foi colocado no Castelão, porém com um asterisco. Se a condição do gramado do estádio não melhorar até lá, o Tricolor terá que apontar outro local para receber o time mineiro.

A Conmebol está insatisfeita com o campo de jogo do maior palco esportivo do Estado do Ceará e cobrou melhorias da administração. Uma visita de representantes da entidade ao Castelão vai acontecer, provavelmente no dia 18 de agosto, para que seja observada a condição do tapete e orientações sejam dadas.

Com a mudança do jogo entre Fortaleza e Coritiba para o PV, do dia 21 ao dia 31 de agosto, o gramado do Castelão não receberá qualquer duelo. Além do descanso, trabalhos específicos deverão ser feitos no local.

Abertura precoce

O Castelão foi reaberto e o novo gramado inaugurado dia 2 de março, quando o Fortaleza recebeu o Deportivo Maldonado pela Fase 2 da Libertadores da América. A entrega do equipamento, segundo a Secretaria de Obras Públicas do Estado do Ceará (SOP), foi feita dentro do prazo mínimo aceitável de 75 dias, quando na verdade o prazo ideal era de 100 dias.