Com gol no fim, Chelsea vence Crystal Palace pelo Campeonato Inglês

O Chelsea visitou o Crystal Palace em jogo que teve um enredo inesquecível para Gallagher. Melhor jogador do Palace na temporada passada, o jovem jogador, agora no Chelsea, marcou um golaço aos 44 minutos para garantir a vitória de virada por 2 a 1 para os Blues, pela 9ª rodada do Campeonato Inglês.

O time do técnico Gaham Potter sobe para a 5ª posição com a vitória, chegando a 13 pontos no torneio. Já o Crystal Palace, de Patrick Vieira, possui apenas seis pontos e fica na 16ª colocação.

O jogo

O Crystal Palace conseguiu marcar logo na primeira chegada, aos 7, com Edouard completando cruzamento. O jogo foi agitado, com chances para as duas equipes. O Chelsea teve duas grandes oportunidades perdidas até conseguir o gol de empate com Pierre Aubameyang, que marcou no 1º jogo neste retorno ao Inglês.

O atacante gabonês fez um lindo giro e finalizou de forma certeira para empatar o jogo. Na reta final do jogo, Gallagher iniciou jogada e recebeu na intermediária. O jovem fez um lindo drible no domínio e bateu certeiro, de fora da área, acertando o ângulo para garantir o triunfo do Chelsea.

Crystal Palace 1x2 Chelsea | Ficha Técnica

Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

Data: 01/10/2022 (sábado)

Horário: 11h (de Brasília)

Árbitro: Chris Kavanagh (ING)

Cartões amarelos: Edouard (Crystal Palace); Thiago Silva, Kovacic e Mount (Chelsea)

Gols: Edouard (Crystal Palace); Aubameyang, Gallagher (Chelsea)