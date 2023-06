Com dores no joelho, Suárez comunica ao Grêmio que pode antecipar aposentadoria

O atacante Luís Suárez pode antecipar sua aposentadoria no futebol. O jogador de 36 anos comunicou ao Grêmio que não suporta mais as dores no joelho e que pretende abandonar a carreira devido a uma artrose. A informação é do jornal Zero Hora, de Porto Alegre.

Uma reunião entre o jogador e direção do clube gaúcho irá definir a situação nos próximos dias. O vínculo do jogador de 36 anos tem validade até o fim de 2024.



O Grêmio já se movimenta em outros departamentos, como o jurídico e o marketing, para o caso de rompimento do contrato com o uruguaio. O clube também redigirá um documento com uma cláusula que prevê ser recompensado em caso de acerto do uruguaio com outro clube.

Interesse do Inter Miami

Há duas semanas, o Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, sondou o atacante uruguaio, para reeditar parceria com Lionel Messi.

Logo após o acerto do argentino, Suárez descartou a ida para o time americano:

"É falso, é impossível. Estou muito feliz no Grêmio e tenho contrato até 2024", disse o atacante, ao jornal Observador, do Uruguai.

A pedido de Messi, que jogou durante muitos anos com Suárez no Barcelona, o Inter Miami consultou o estafe do atacante uruguaio, mas por ora deixará o assunto para o futuro.

