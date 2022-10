Com brilho de Roberto Firmino, Liverpool empata com Brighton pelo Campeonato Inglês

O Liverpool tropeçou mais uma vez no início de Campeonato Inglês na manhã deste sábado (1º). O time de Jurgen Klopp empatou por 3 a 3 com o Brighton & Hove Albion jogando em Anfield pela 8ª rodada. O destaques foram Roberto Firmino, com dois gols pelos Reds, e Tossard, dos visitantes, com um hat-trick.

Com mais este tropeço, o Liverpool fica na 9ª colocação com apenas sete pontos em 21 disputados, já o Brighton segue no G-4, em quarto, com 14 pontos. O time visitante abriu 2 a 0, levou a virada, mas foi buscar o empate no fim do duelo.

O jogo

O começo de jogo em Anfield foi surpreendente com o Brighton sendo arrasador em campo. O time visitante teve grandes chances de marcar e converteu duas delas. Aos 4, Trossard recebeu com mais espaço, driblou Arnold e fez 1x0. Aos 17, a sobrou para o belga ampliar em Anfield.

O Liverpool acordou após os 30 minutos e terminou o 1º tempo melhor. Salah teve grande chance, mas não marcou. Depois o egípcio ajeitou a bola e Roberto Firmino chegou finalizando para diminuir para 2 a 1.

Na volta do intervalo, Firmino mostrou frieza na área para empatar o jogo. O atacante recebeu de Luis Diaz na área aos 9 minutos e marcou um golaço. Não demorou para o time da casa virar o jogo, aos 18 minutos. O goleiro Sánchez saiu mal para cortar o cruzamento e socou contra o corpo de Webster, fazendo contra.

O Brighton não se entregou e conseguiu empatar novamente o jogo aos 38, mais uma vez com Trossard. O camisa 11 completou cruzamento na área e chutou de primeira para fazer seu 3º gol no jogo.

Liverpool 3x3 Brighton | Ficha Técnica

Competição: Premier League | 9ª rodada.

Local: Anfield, em Liverpool (ING).

Data: 01/10/2022 (sábado).

Horário: 11h (de Brasília).

Árbitro: Andy Madley (ING).

Gols: Trossard, três vezes (Brignton); Roberto Firmino, duas vezes, e Webster, contra, Liverpool.

Cartões amarelos: Estupiñán (Brighton).