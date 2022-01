Com brilho de Philippe Coutinho, Aston Villa arranca empate com Manchester United

O brasileiro Phillipe Coutinho teve uma estreia dos sonhos com a camisa do Aston Villa diante do Manchester United neste sábado (15). O meio entrou no 2º tempo, quando o time perdia por dois gols, e comandou a reação dos mandantes no estádio Villa Park, empatando o jogo por 2 a 2. A partida foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês (Premier League).

De volta à Inglaterra, Coutinho foi colocado em campo aos 22 minutos da etapa final, tempo suficiente para o estreante brasileiro se tornar o principal nome da reação do Aston Villa, que buscou o empate em dois lances do jogador. O atleta, emprestado pelo Barcelona, participou da armação do primeiro gol e garantiu o empate aos 35.

Na tabela, o Manchester United está na 7ª colocação, fora da zona de classificação para as principais competições europeias, com 32 pontos. O Aston Villa é o 13º colocado e, sem vencer há três rodadas, soma 23.

O jogo

Um erro gritante do goleiro Emiliano Martinez marcou o início do jogo. Logo aos 6 minutos, em cobrança de falta, o meia Bruno Fernandes arriscou chute de longe. A bola, que parecia fácil de ser defendida, passou por baixo das pernas do arqueiro. O lance abriu o placar da partida, que continuou muito tranquila para o Manchester United, mesmo fora de casa.

A imposição da equipe rendeu boas chances de gol e, após a falha, Martinez conseguiu defender chutes perigosos de Greenwood e Fernandes. Na reta final do primeiro tempo, o Aston Villa conseguiu melhorar no jogo, mas parou no goleiro De Gea.

O Villa Park foi palco de um segundo tempo movimentado, com chances para os dois lados. Das muitas chances, quem marcou de novo foi o United, que pressionou a saída de bola e recuperou no ataque. Fred deu passe para Bruno Fernandes fazer chute indefensável e ampliar para 2 a 0 aos 21 minutos.

Coutinho entrou logo após o gol sofrido e teve papel fundamental. Aos 31 minutos, o brasileiro criou a jogada que terminou com gol de Ramsey, descontando para 2 a 1. Quatro minutos depois, Coutinho apareceu de novo e empatou: 2x2. Ramsey retribuiu passe para Coutinho, que apareceu livre na área. O fim da partida foi tenso e o 2 a 2 permaneceu no placar.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte