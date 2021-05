Com atletas do elenco principal, Guto Ferreira define escalação do Ceará contra Atlético-CE

O duelo diante do Atlético-CE, nesta segunda-feira (17), às 15h30, marcará o encerramento da 2ª fase do Campeonato Cearense para o Ceará Sporting Club. Sem vaga assegurada no mata-mata do certame estadual, Guto Ferreira estará à beira do campo e escalou atletas do elenco principal para o duelo.

Para garantir presença nas semifinais do Campeonato Cearense 2021, o Alvinegro de Porangabuçu precisará vencer o Atlético-CE. Em caso de empate ou derrota, o Ceará precisará torcer para um tropeço do Pacajus, concorrente direto na briga por uma vaga no G4 do estadual.

Confira escalação do Ceará

João Ricardo; Buiú, Gabriel Lacerda, Klaus e Kelvyn; Pedro Naressi, Fernando Sobral e Jorginho; Saulo Mineiro, Rick e Yony González. Técnico: Guto Ferreira.