Ceará, Atlético/CE e Pacajus jogam hoje por vagas na semifinal do Cearense; veja rodada decisiva

A última e decisiva rodada da segunda fase do Campeonato Cearense acontece nesta segunda-feira (17), com todos os 4 jogos (Ceará X Atlético/CE, Pacajus X Ferroviário, Fortaleza X Icasa e Caucaia X Crato) ocorrendo no mesmo horário, às 15h30.

O jogo mais aguardado é entre Ceará X Atlético/CE, no Vovozão. Os dois times ainda lutam por classificação. No caso do Alvinegro, a obrigação é de vitória. Um empate ainda pode ser suficiente para o time de Porangabuçu, mas também pode deixar o Vovô fora do Cearense, caso o Pacajus vença o já classificado Ferroviário no Ronaldão.

A Rádio Verdes Mares transmite a rodada ao vivo, e o Diário do Nordeste acompanha tudo em tempo real

O Atlético/CE precisa, praticamente, apenas do empate, tendo em vista a vantagem de saldo de gols relevante que tem sobre o Cacique do Vale do Caju.

Para a partida, o Vovô terá de usar um time alternativo, tendo em vista que boa parte dos atletas esteve em campo na derrota para o Fortaleza no Clássico-Rei e uma outra parte poupada (Vina, Vizeu, Luiz Otávio e Oliveira) tem compromisso importante contra o Bolívar pela Sul-Americana na quinta-feira (20).

Leia também Tom Barros Pacajus encostou e ameaça ganhar a vaga

Fortaleza quer assegurar liderança

Legenda: Juan Pablo Vojvoda estreou pelo Fortaleza com goleada Foto: Fabiane de Paula / SVM

O Fortaleza enfrenta o já eliminado Icasa (que luta por Série D) para se manter no topo da tabela de classificação e assegurar vantagens para as fases de mata-mata da competição.

O técnico Vojvoda deve colocar uma equipe alternativa para a partida, tendo em vista o curto espaço de tempo do Clássico-Rei, ocorrido no sábado (15).