Com a presença de mascotes de clubes, Sopai promove ação especial com pacientes no Dia das Crianças

O hospital filantrópico da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância (Sopai) atencipou as comemorações do Dia das Crianças e promoveu, nessa segunda-feira (11), uma ação especial para os pequenos pacientes internados, com a presença dos mascotes Juba, Vozão e Tutuba, de Fortaleza, Ceará e Ferroviário.

Além dos mascotes, os pacientes foram visitados pela nova embaixadora do hospital, a Miss Universo Baby e cantora, Sophia Eldo. O circuito itinerante, que levou alegria à criançada, também distribuiu presentes ao som da charanga Tio Marcão.

Sobre o Sopai

O Sopai atende cerca de 15 mil crianças e adolescentes através do SUS, sendo o único hospital infantil filantrópico de Fortaleza e o maior hospital de pediatra clínica do Brasil, com 401 leitos.

Serviço:

SOPAI – Hospital Infantil Filantrópico

Endereço: Av. Francisco Sá, 5036/54, Carlito Pamplona

Telefone: (85) 4005.0707

Site: www.sopai.com.br

