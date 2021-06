Com 23 jogadores, Ceará viaja para enfrentar o Internacional e só terá um treino antes do jogo

Um dia após a derrota por 2 a 1 para o Bahia, o elenco do Ceará já embarcou para Porto Alegre visando a partida contra o Internacional, às 16 horas do próximo domingo (20), pela 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 23 atletas integram a delegação alvinegra, que somente realizará um treino antes do importante jogo.

A atividade de apronto será às 9h30min de sábado (19), no Centro de Treinamentos do Grêmio. Será o momento que o técnico Guto Ferreira terá para definir a equipe que enfrenta o Colorado.

Antes do embarque, na manhã desta quinta-feira, os atletas que não iniciaram o último jogo realizaram trabalhos físicos na academia do clube, em Porangabuçu.

Vale lembrar que o Alvinegro terá desfalque de ao menos dez jogadores. São sete ausências por conta da Covid-19 (Richard, Luiz Otávio, Fabinho, Cléber, Rick, Alan Uchôa e Jael), fora outros atletas que estão fora por outros motivos, como João Ricardo (em recuperação após cirurgia na mão), William Oliveira (em transição) e Felipe Vizeu (que apresentou pequeno quadro gripal, mas negativado pra Covid).