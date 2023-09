Colômbia x Venezuela: eja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Colômbia e Venezuela entram em campo nesta quinta-feira (7) na luta por vaga na Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla. O duelo é válido pela primeira rodada das Eliminatórias.

ONDE ASSISTIR

SporTV 2

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Colômbia: Vargas, Muñoz, Yerri Mina, Lucumí e Machado; Matheus Uribe, Lerma e Jhon Arias; Cuadrado, Borré e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo

Venezuela: Romo, Osorio, Aramburu, Luis Mago e Jhon Chancellor; Daniel Pereira, Tomás Rincón, Savarino e Soteldo; Josef Martínez e Salomón Rondón. Técnico: Fernando Batista

FICHA TÉCNICA

Colômbia x Venezuela

Data e hora: 7/9, às 20h (de Brasília)

Local: Metropolitano Roberto Melendez, em Barranquilla (COL).