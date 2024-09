Colômbia x Argentina: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Colômbia e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (10) pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. A partida acontece no estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL), às 17h30 (de Brasília).

Os argentinos lideram as eliminatórias com folga após 7 rodadas. São 18 pontos, com 6 vitórias e uma derrota. A equipe vem de vitória por 3 a 0 diante do Chile no Monumental de Nuñez.

Já os colombianos estão em 3º, com 13 pontos e vem de empate fora de casa contra o Peru. A partida é encarada como uma revanche na final da Copa América, vencida pela Argentina, este ano nos Estados Unidos.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SporTV.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLÔMBIA: Camilo Vargas; Muñoz, Lucumi, Cuesta e Mojica; Richard Ríos, Lerma e Jhon Arias; James Rodríguez, Córdoba e Luis Díaz. Técnico: Nestor Lorenzo.

ARGENTINA: Dibu Martínez; Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nicolás González; Lautaro Martínez, Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

FICHA TÉCNICA | COLÔMBIA X ARGENTINA



Competição: 8ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Data: 10/09/2024

Local: Estádio Metropolitano, Barranquilla (COL)

Horário: 17h30 (de Brasília).

Árbitro: Piero Maza (CHL)