Clubes da Série D realizam conselho técnico e definem regulamento com fim da fase preliminar

Na tarde desta quarta-feira (16), a CBF reuniu os 64 clubes participantes do Campeonato Brasileiro da Série D, entre eles os três representantes cearenses, Icasa, Pacajus e Crato para a realização do primeiro conselho técnico da competição desde sua estreia no calendário do futebol brasileiro.

Os clubes decidiram sobre o formato da competição, sem a fase preliminar, começando direto na etapa de grupos regional. A disputa começa no dia 17 de abril e vai até 25 de setembro.

Legenda: O Icasa é um dos três representantes cearenses na Série D do Brasileiro Foto: Josimar Segundo/Icasa

Cotas

Durante a reunião virtual, o Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues, aproveitou para comunicar o aumento de 8,5 milhões de reais no orçamento do campeonato para a temporada 2022.

A quantia será dividida em repasses aos times participantes - cada um receberá R$120 mil - e na premiação para as quatro equipes que ascenderem à Série C. No total, a CBF investirá cerca de 60 milhões de reais na organização da Série D, garantindo transporte, hospedagem, alimentação, custos de arbitragem e dopagem, entre outros gastos para a realização das partidas.

"É muito importante realizar o conselho técnico também na Série D. É um espaço de debate e de exercício da democracia. O conselho é a instância soberana para tomar decisões acerca da competição. Nosso objetivo é sempre diminuir as desigualdades no futebol brasileiro. Fortalecer a Série D é fundamental nesse propósito. Queremos dar mais visibilidade e também buscar parcerias fortes para a transmissão dos jogos", ressaltou Ednaldo.

Aos promovidos

Ficaram definidas as premiações para os quatro primeiros colocados:

1º lugar: 320 mil reais + automóvel

2º lugar: 250 mil reais + automóvel

3º lugar: 150 mil reais.

4º lugar: 100 mil reais