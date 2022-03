Clubes cearenses homenageiam torcedoras neste Dia da Mulher

Celebrado nesta terça-feira, 8 de março, o dia Internacional da Mulher foi lembrado pelos três maiores clubes do estado, que homenagearam as torcedoras com vídeos e promoções. Ceará, Fortaleza e Ferroviário valorizaram a mulherada que acompanha as equipes na arquibancada, mas também atletas de outros esportes, além de funcionárias e outras profissionais.



CEARÁ



Em postagem no Instagram, o Alvinegro trouxe vídeo com uma coleção de fotografias de torcedoras, funcionárias e atletas do Ceará em momentos de riso, de vibração e de torcida pelo clube. No final, a mensagem: “lugar de mulher é onde ela quiser”. Além disso, no Youtube, trouxe um conteúdo maior. Feito no jogo contra o CSA, pela Copa do Nordeste, a homenagem mostra bastidores de como as mulheres, de várias gerações, estão envolvidas no clube.

Veja o vídeo:





FORTALEZA



O Tricolor do Pici também postou nas redes sociais um vídeo com a torcida e as mulheres que defendem os variados esportes do clube, além de funcionárias. Durante a narração, surgem temas como: preconceito, outros obstáculos e o quanto a mulher precisa batalhar para conquistar espaço. O Fortaleza também lançou promoção. O clube oferece 50% para a mulher que quiser aderir ou renovar o plano de sócio-torcedora.

Veja o vídeo:

Amanhã, 08/03, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Uma data celebrada para relembrarmos a importância da igualdade das mulheres em nossa sociedade. pic.twitter.com/TlFWndONYf — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) March 7, 2022

FERROVIÁRIO

Já o Ferrão convidou dez torcedoras para irem ao camarote, com direito a acompanhante, no Clássico das Cores desta terça-feira, na Arena Castelão. O Tubarão da Barra entra em campo contra o Fortaleza em jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense.

Veja a postagem:

Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Ferrão entra em campo pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense e 10 Sócias Corais foram sorteadas para assistirem de camarote, com direito a acompanhante, o #ClássicoDasCores na Arena Castelão. pic.twitter.com/9EpsVjDMNx — Ferroviário Atlético Clube (@ferroviario) March 8, 2022

