Clássicos pernambucanos terão torcida única nos estádios após confusão entre organizadas

As próximas partidas disputadas entre Náutico, Santa Cruz e Sport terão apenas a torcida da equipe mandante em seus estádios. A determinação da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) foi anunciada nesta segunda-feira (22), dois dias após dois torcedores e um policial militar serem baleados em confrontos entre torcidas organizadas.

“A medida é uma resposta aos recentes episódios de violência e leva em consideração os dados do estado de São Paulo, que apontam para uma diminuição nos casos de violência e na diminuição do efetivo policial deslocado para a segurança de clássicos”, informa a FPF, em nota.

BRIGAS ENTRE TORCIDAS

A mudança foi motivada, após uma série de brigas entre as torcidas organizadas do Sport e do Santa Cruz, ocorridas no último sábado (20), em vários locais no Grande Recife.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), dez integrantes foram presos com artefatos explosivos, rojões, soqueiras, celulares e camisas de organizadas.