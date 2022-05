City inaugura estátua de Aguero no 10º aniversário de gol decisivo: relembre momento

O Manchester City inaugurou uma estátua do atacante Sergio Aguero do lado de fora do Etihad Stadium nesta sexta-feira (13) para marcar o 10º aniversário do gol da vitória que deu ao time o primeiro título da liga inglesa em 44 anos.

Aguero garantiu uma vitória dramática quase aos 94 minutos (49 do segundo tempo) contra o Queens Park Rangers no último dia da temporada 2011-2012 para superar o rival Manchester United na disputa pelo título.

Relembre o gol histórico

The goal that changed everything. pic.twitter.com/yYkKVYnHld — Manchester City (@ManCity) May 13, 2022

Emoção

Apelidado de gol "93:20" em referência ao momento em que foi marcado, o gol de Aguero colocou o City no caminho do domínio doméstico nos anos que se seguiram.

Na verdade, é uma coisa muito bonita para mim, me ver 10 anos atrás é muito emocionante", disse Aguero, que marcou 260 gols com a camisa do City, o recorde do clube, antes de se transferir para o Barcelona e se aposentar no ano passado aos 33 anos devido a uma condição cardíaca.

"Nesses 10 anos consegui ganhar muitos troféus e pude ajudar o clube a se tornar um dos mais importantes do mundo... é algo muito especial."

Legenda: O atacante argentino foi tietado pela torcida do City no momento da inauguração Foto: Divulgação / Manchester City

Títulos

O ex-jogador argentino conquistou cinco títulos do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra e seis Copas da Liga Inglesa em um período de 10 anos no City.

A estátua, criada pelo escultor Andy Scott, se junta às dos ex-companheiros de equipe de Aguero Vincent Kompany e David Silva, que foram inauguradas no Etihad no ano passado.

"Quando nossos torcedores pensam em Sergio, eles são imediatamente atraídos pelo momento icônico de 93:20... é justo que Sergio tenha sido reconhecido com uma estátua", disse o presidente do City, Khaldoon Al Mubarak.